Câmara de Portimão aprova voto de louvor ao padre da Mexilhoeira

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, apresentou na semana passada, em reunião de câmara, um voto de louvor a ser atribuído ao padre Domingos da Costa, pároco da Mexilhoeira Grande. O sacerdote jesuíta trabalha no Algarve desde 1975.

O voto de louvor foi aprovado por unanimidade e no documento é referido que o “padre Domingos é inequivocamente um referencial de humanismo e de intervenção social, sendo a sua obra um importante pilar das respostas sociais do concelho”.

Nesse sentido, a câmara municipal propôs esta homenagem como reconhecimento do mérito e da obra do padre Domingos Costa e da sua entrega à comunidade do concelho de Portimão, e à freguesia da Mexilhoeira Grande.

No passado sábado, dia 8 de setembro, assinalaram-se também os 60 anos de entrada do padre Domingos da Costa na Companhia de Jesus, efeméride que foi celebrada com um conjunto de iniciativas em que a comunidade local prestou uma homenagem ao pároco.

JA