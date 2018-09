Bloco de Esquerda: “O transporte ferroviário deve manter-se público”

.

Na próxima segunda-feira, o Bloco de Esquerda Algarve realiza uma ação dedicada à ferrovia, com uma viagem de comboio entre Vila Real de Santo António e Faro.

A iniciativa, que parte da organização bloquista do sotavento algarvio, contará com a participação de João Vasconcelos, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Algarve, e outros dirigentes regionais, e visa o contacto direto com os utentes do transporte ferroviário, assim como auscultar os profissionais do setor no que respeita às condições de trabalho e ouvir as reivindicação das suas estruturas sindicais.

“Apoiamos igualmente a reivindicação do aprofundamento de uma política tarifária com cariz social que torne universal o acesso dos cidadãos e que seja um incentivo para a transferência de utilização do transporte individual para o transporte público”, refere o Bloco em comunicado enviado às redações.

A iniciativa terá como ponto de partida o embarque na estação de Vila Real de Santo António no horário das 07h22, com chegada a Faro às 08h31. A comitiva do Bloco irá depois reunir com as estruturas sindicais do setor.

Leia, na íntegra, o comunicado do Bloco sobre a questão do transporte ferroviário:

“O transporte ferroviário em Portugal, e em particular no Algarve, tem vindo a ser esquecido pelos sucessivos governos. O desinvestimento ao longo dos anos colocou o transporte ferroviário no Algarve numa situação vergonhosa e degradante. Os comboios avariam regularmente, criando longos atrasos, e alguns horários são suprimidos. No período do verão a situação agrava-se. Os imensos utilizadores do comboio são diariamente desrespeitados pela CP. Numa região turística de excelência não é aceitável a insuficiente oferta do transporte ferroviário e com equipamentos completamente obsoletos.

Junta-se a esta situação a total descoordenação dos transportes públicos, devido a uma péssima organização dos diversos meios de transporte rodoviários e ferroviários nas várias localidades do Algarve, levando a tempos de espera desnecessários para os utentes.

O atual governo PS já fez vários anúncios de melhorias da linha, mas nada aconteceu na realidade. Desde finais de 2015, não procedeu a tempo e horas à correção da flagrante necessidade de benfeitorias no ramal e no material circulante no Algarve. O PS acabou por assumir no acordo assinado com o Sindicato Ferroviário, a 29 de setembro de 2017 o objetivo de responder “às debilidades que têm vindo a ser verificadas, quer a curto prazo, quer a médio e longo prazo, como instrumento essencial para capacitar a CP a poder prestar um serviço adequado e de qualidade aos portugueses”. Não cumpriu!

O Bloco de Esquerda (BE) defende um investimento claro a curto prazo na ferrovia, criando-se condições para ser no futuro o transporte público de excelência no Algarve, de forma a colocá-lo como a via de circulação do futuro, amiga do ambiente. O ramal do Algarve tem de ser rapidamente melhorado!

O transporte ferroviário deve manter-se público e não ser privatizado, como alguns pretendem. E, nesta perspetiva, o BE defende a necessidade de revitalização da área de construção de equipamento circulante na CP, assegurando a criação de emprego sustentável na área industrial.

Por outro lado a situação dos trabalhadores da CP merece também a atenção do BE, que apoia a reivindicação das suas estruturas sindicais relativa à “admissão de trabalhadores para todas as empresas do sector ferroviário, de modo a melhorar a capacidade de resposta de todas elas, com uma significativa melhoria no atendimento e assistência aos utentes”. O Bloco de Esquerda está com os utentes e com os trabalhadores da CP, sempre em defesa do serviço público ferroviário e da sua vertente social. Apoiamos igualmente a reivindicação do “aprofundamento de uma política tarifária com cariz social que torne universal o acesso dos cidadãos e que seja incentivadora da transferência de utilização do transporte individual para o transporte público”. “