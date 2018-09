Bicicletas (e não só) em destaque na Semana Europeia da Mobilidade

Connect on Linked in

Seis municípios do Algarve aderiram este ano à Semana Europeia da Mobilidade, que arranca no próximo dia 16 e culmina no dia 22 de setembro, no “Dia sem Carros”. Loulé, Lagos, Lagoa, Portimão, Faro e São Brás de Alportel fazem parte dos 78 municípios portugueses que vão promover atividades ao longo desta semana.

Em Loulé, a câmara municipal irá organizar um conjunto de iniciativas sob o tema “Combina e Move-te!”, entre as quais se destacam um passeio urbano bicicleta, que está incluído no evento de rua “PARK(ing) Day – Ocupa do teu lugar na cidade”, a realizar no dia 21 de setembro, das 18h00 às 23h00, na Praça da República.

Antes disso, ao longo de todo o dia 19, as escolas do concelho recebem o “Dia 100 Bicicletas nas Escolas”, uma iniciativa onde a autarquia lançou o apelo aos estabelecimentos de ensino para que reúnam neste dia, no recinto escolar, no mínimo, 100 bicicletas em cada escola, trazidas pelos alunos, professores, animadores ou auxiliares.

Já no dia 22, o Dia Europeu sem Carros, é assinalado na Praça da República, com iniciativas das 9h00 às 17h00.

Passeios de bicicleta em Portimão e Lagos

Já em Portimão, as bicicletas também vão estar em destaque ao longo desta semana, logo a começar no dia 16 de setembro, com a realização de um tour de bicicleta na cidade. Um passeio de barco solar no estuário do Arade, descontos nos tuk-ruks, comboios turísticos, autocarro turístico e no aluguer de bicicletas e scooters elétricas, são outras das iniciativas previstas para estes dias, assim como viagens gratuitas nos transportes públicos urbanos.

No município de Lagos, o desafio proposto para esta semana é que os residentes e os turistas deixem os carros em casa e combinem diferentes modos de transporte. Assim, as iniciativas passam pela disponibilização gratuita dos transportes urbanos de Lagos.

Outra iniciativa de relevo é “Vai para a escola de bicicleta, skate, patins ou trotinete”, que tem como público-alvo os alunos das escolas.

Além disso, o município de Lagos vai promover o aluguer de bicicletas a preços convidativos, com 30% de desconto para residentes no concelho de Lagos, assim como a aquisição de bicicletas, com 20% de desconto para residentes em várias lojas.

Ainda no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 16 de setembro, às 9h30, vai ter lugar um passeio de bicicleta pela cidade, com concentração na zona verde Parque da Cidade. No mesmo dia, às 17h00, decorre uma demonstração de skates no Skate Parque de Lagos.

Já no dia 22 de setembro, o Dia Europeu sem Carros, há várias ofertas gratuitas, desde os transportes urbanos (A Onda) ao comboio turístico de Lagos, passando por bicicletas gratuitas para residentes e um “dia aberto” na Lagos em Forma, com utilização gratuita do ginásio, piscinas e aulas, no complexo desportivo municipal.

Ruas fechadas ao tráfego e abertas para peões

Em Lagoa, está prevista para o dia 21 de setembro uma “visita da mobilidade” pelo concelho, para apresentação dos investimentos feitos em mobilidade, assim como o lançamento da app de mobilidade (medida permanente e ligada à Smart City). Esta aplicação móvel vai disponibilizar toda a informação sobre as ciclovias e vias pedonais, assim como os percursos de natureza do concelho.

Em Faro e São Brás Alportel, as atividades decorrem apenas no dia 22 de setembro e passam pela realização de eventos do Dia sem Carros, fechando uma ou mais ruas para o tráfego e abrindo-a para os peões, ciclistas e transporte público.

JA