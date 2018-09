Berbigão dá vida a pequena aldeia de Portimão

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A organização do Festival do Berbigão está a preparar “cerca de uma tonelada e meia” de berbigão para fazer as delícias a “mais de cinco mil pessoas”

Há 16 anos que a pequena localidade da Figueira, na freguesia da Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, é palco do Festival do Berbigão. Tal como nos anos anteriores, o evento vai decorrer no polidesportivo da Figueira, nos próximos dias 8 e 9 de setembro, sendo novamente esperada uma “romaria” de milhares de pessoas nesta festa de aldeia.

A cada ano que passa, este festival bate o recorde de entradas: o número de visitantes em 2015 foi de quatro mil, em 2016 subiu para cinco mil e, no ano passado, atingiu os seis mil visitantes.

Neste certame gastronómico, onde a população pretende reavivar as receitas antigas, o bivalve – que é tradicionalmente confecionado de uma forma simples – surge sob “as mais diversas formas, sempre tendo como base um pouco de azeite, um ramo de salsa ou coentros e um dente de alho”. Massa de berbigão, arroz de berbigão, papas de berbigão, rissóis de berbigão e, claro, berbigão ao natural, são algumas das propostas.

“Este festival gastronómico aposta em pratos como massa de berbigão, arroz de berbigão, papas de berbigão, rissóis de berbigão ou berbigão ao natural, todos confecionados no local. A doçaria e a pastelaria local estão igualmente ao dispor, bem como outros comes e bebes, tudo a preços muito apelativos”, frisa a organização, que está a cargo da Sociedade Recreativa Figueirense, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.

A música garantirá o entretenimento para que toda a gente possa dançar. No primeiro dia (8), inclui a atuação de Roberto Bernardino e o espetáculo com Ruth Marlene, enquanto, no dia seguinte, após a atuação de Cláudio Rosário, a música tradicional ficará a cargo de Fernando Correia Marques…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 6 DE SETEMBRO)

NC|JA