Belezas de São Brás de Alportel imortalizadas em postais

Connect on Linked in

O município de São Brás de Alportel lançou uma coleção de 12 postais, com “fotografias de elementos significativos, identificativos e demonstrativos da beleza e diversidade do concelho, agora imortalizadas através desta coleção que vai correr mundo pelas mãos do crescente número de turistas que visitam São Brás de Alportel”, frisa a autarquia, adiantando que, com esta iniciativa, “o município dá resposta aos pedidos dos turistas e reforça o leque de materiais de promoção turística do concelho”.

As fotografias são da autoria do jovem são-brasense André Nunes, que esteve presente na sessão de lançamento da edição e inauguração de uma exposição que esteve patente ao público na 27ª Feira da Serra de São Brás de Alportel, no final do mês de julho.

“Pretende-se com esta edição dar a conhecer o município e as suas potencialidades turísticas, tanto ao nível do património como da natureza e das paisagens”, revela a câmara municipal, em comunicado.

Os postais, de edição municipal, estão à venda de forma individual (1 euro cada) e em coleção (8 euros) no gabinete do munícipe, no edifício da câmara municipal, e no ponto de informação turística do concelho. Brevemente, estarão também à venda nas livrarias e outras lojas e estabelecimentos do concelho, ou mesmo noutros locais fora do concelho, que assim o desejem, pois a autarquia estipulou desde logo um preço de revenda para a publicação.

Integrando a mesma estratégia, foi criado muito recentemente o novo site “Visit São Brás”, para ajudar todos aqueles que desejam visitar o concelho.

JA