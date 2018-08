Batalha jurídica por causa do petróleo sem fim à vista

Connect on Linked in

A batalha jurídica em torno da prospeção de petróleo no Algarve parece que nunca mais tem fim, depois de o Ministério do Mar e as empresas petrolíferas terem apresentado um novo recurso contra a sentença do Tribunal de Loulé. Há duas semanas, este tribunal decidiu suspender a autorização para realizar o furo ao largo de Aljezur. Mas esta “procissão” ainda vai no “adro”. A partir de agora, todos os recursos e contra-alegações serão decididos pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, em Lisboa…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 23 DE AGOSTO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve