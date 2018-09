Basquetebol sénior feminino regressa ao Farense

Print This Post

A secção de basquetebol do Farense aposta forte esta época e, além da equipa sénior masculina, também vai competir com uma equipa sénior feminina.

A equipa sénior masculina disputará o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, fazendo parte do Grupo Sul C com Ferragudo, Clube Basquetebol Albufeira, Imortal B, Tubarões de Quarteira, Reguengos de Monsaraz, Grândola e Estrela Santo André.

A equipa sénior feminina, a grande novidade desta época, no regresso deste escalão histórico que, recorde-se, participou na Primeira Divisão na época 1991/1992, vai disputar o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, no Grupo Sul B, junto com Ferragudo, Portimonense, Tubarões, Salesianos de Évora, Basket Almada, Seixal, Nacional Natação e Técnico.

Estas duas competições começa em outubro e os jogos das equipas da capital algarvia como visitada disputam-se no Pavilhão do Farense.