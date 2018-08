Atleta algarvia é vice-campeã europeia de patinagem na prova de maratona

Connect on Linked in

Carolina Ferreira, do Grupo Desportivo de Lagoa, sagrou-se vice-campeã europeia na prova de maratona, em juniores femininos.

A atleta, que estará presente no Jogos Olímpicos da Juventude, terminou em segundo lugar os 42km da prova de maratona, do Campeonato da Europa, que decorre em Oostende, na Bélgica, impondo-se no pódio entre duas atletas do país vizinho.

As provas de maratona encerram esta sexta-feira o campeonato europeu.

Carolina Ferreira foi uma das 14 atletas juniores que lograram o apuramento no Campeonato do Mundo que se realizou em Heerde, no início de julho.

Apesar de ter falhado inicialmente o apuramento por escassos centésimos, Carolina Ferreira foi uma das beneficiadas do alargamento do número de participantes, qualificando-se para a primeira presença oficial da patinagem num evento olímpico.

Os Jogos Olímpicos da Juventude são a maior competição multi-desportiva do mundo para jovens atletas de alta competição. O evento, promovido pelo Comité Olímpico Internacional (COI), junta atletas entre os 15 e 18 anos. É realizado a cada quatro anos, nas edições de inverno e verão, que têm lugar, alternadamente, a cada dois anos.

Em 2018, os Jogos Olímpicos da Juventude realizam-se de 6 a 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

