As “melhores experiências gastronómicas” na Feira da Dieta Mediterrânica

“O melhor peixe do mundo”, “provas de variedades de tomates”, “o polvo é quem mais ordena”, “o potencial do medronho” e os “citrinos do Algarve” fazem parte de um programa de demonstrações culinárias da Feira da Dieta Mediterrânica, que arranca hoje, em Tavira. O objetivo é “evidenciar as potencialidades dos produtos” e “o melhor que se faz no Algarve”

A sexta edição da Feira da Dieta Mediterrânica arranca esta quinta-feira e prolonga-se até domingo, dia 9 de setembro, com um programa repleto de iniciativas para ver e… provar.

Nesta edição, o destaque vai para o programa do espaço de demonstrações gastronómicas da Feira da Dieta Mediterrânica, onde a associação In Loco, que está a comemorar o 30º aniversário, vai apresentar um programa de demonstrações culinárias, com o objetivo de “evidenciar as potencialidades dos produtos, o melhor que se faz no Algarve, mas também as ‘melhores experiências gastronómicas do país’”.

As demonstrações iniciam-se esta quinta-feira, dia 6, com “O melhor peixe do mundo”, pela Docapesca e Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, e pelas mãos do chef Rodrigo Tiago. Segue-se a “prova de variedades de tomates”, apresentadas por Bernardino Santos e Afonso Navarro, pela Associação Colher para Semear, a Red Andaluza de Semillas e In Loco.

Na sexta-feira, dia 7, as atividades arrancam logo pela manhã no mercado municipal de Tavira com os “Pisos, pestos e pastas”, com Otília Eusébio, pela Slow Food Algarve. Seguindo a experiência culinária da “Algarve Cooking Vacations”, “O polvo é quem mais ordena”, com a chef Margarida Vargues, pela Tertúlia Algarvia, Região de Turismo do Algarve e Associação de Turismo do Algarve.

No dia 7, as demonstrações continuam na parte da tarde, no mercado da Ribeira, com “O potencial do medronho”, pela Confraria do Medronho. A seguir, haverá mostra e degustação de “Citrinos do Algarve”, com o chef Abílio Guerreiro, pela Frusoal e Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA.

A abertura oficial da Feira da Dieta Mediterrânica decorre hoje (6), pelas 18h00, na Praça da República.

No que toca à animação musical, estão agendados concertos na Praça da República com António Zambujo (quinta-feira, dia 6), o andaluz Diego El Cigala, figura destacada do flamenco (sexta-feira, dia 7), a fadista Carminho (sábado, dia 8) e, para o fim de festa, um concerto a pensar nos mais jovens, com Agir (domingo, dia 9)…

Nuno Couto|Jornal do Algarve