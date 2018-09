Amantes das aves de olhos postos no céu de Sagres a VRSA

Print This Post

No primeiro fim de semana de outubro (dias 6 e 7), milhares de pessoas por toda a Europa vão estar de olhos postos nos céus, no evento “EuroBirdwatch”, também conhecido como “fim de semana europeu de observação de aves”. Em Portugal, haverá mais de uma dezena de oportunidades para observar um dos espetáculos mais deslumbrantes da natureza: a migração de aves.

No Algarve, haverá atividades nos dias 6 e 7 de outubro, em Sagres, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António, desde visitas mais intimistas a um festival inteiro dedicado às aves e à natureza.

Em Sagres, entre os dias 4 e 7 de outubro, decorre o Festival de Observação de Aves, um evento onde há atividades para todos os gostos, como anilhagem de aves, fotografia, saídas de barco, palestras e observação de aves planadoras, entre muitas outras.

Em Castro Marim e Vila Real de Santo António, no dia 6 de outubro, tem lugar uma saída de campo com o objetivo de observar a passagem de aves migradoras, na Reserva do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. A organização é da ADRIP – Cacela Velha e Etnonature.

Já em Tavira, no mesmo dia, o Centro de Ciência Viva convida todos a vestirem a pele de um ornitólogo e a descobrir em que consiste o seu trabalho de campo. A atividade decorre nas Salinas de Vale Caranguejo (Tavira).

“O ‘EuroBirdwatch’ é uma excelente oportunidade para descobrir tesouros naturais que não sabia que estavam mesmo ao virar da esquina, ou conhecer as espécies nos visitam nesta altura do ano,” diz Alexandra Lopes, coordenadora da SPEA, que coordena este evento a nível nacional, com a colaboração de parceiros locais.

JA