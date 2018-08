Alvor vive dias de pirataria de 24 a 28 de agosto

De 24 a 28 de agosto, a zona ribeirinha de Alvor é palco para a sexta edição do “Pirate Week – O Assalto a Alvor”.

Diariamente a partir das 18h00, os visitantes são convidados a entrar e a encarnar uma outra era, num festival de cinco dias que recriará e despoletará o imaginário de diversão e aventura piratas em toda a família.

Artes circenses, espetáculos com fogo e ilusionismo, dança, música, mercados, artesãos, comes e bebes, entre muitas outras atividades, são alguns dos argumentos para, ao longo destes dias, se vestir de pirata e embarcar nesta aventura, onde o imaginário de diversão e boémia dos piratas será diariamente recriado para toda a família, com início às 18h00 com um desfile com concentração e partida no Largo do Larguinho.

Em cada dia será possível descobrir uma narrativa empolgante num novo cenário que contará sempre com a ria de Alvor como pano de fundo e deliciar-se com os verdadeiros e deliciosos sabores deste tempo e, ainda, os tesouros reais dos mestres artesãos e joalheiros.

JA