Aljezur comemora feriado municipal com vários espetáculos

No próximo dia 29 de agosto, o município de Aljezur comemora mais um feriado municipal. As festividades iniciam-se logo no dia 28 com mais uma edição da “Noite A – Noite Multicultural”, com o dress code branco, em que mais uma vez a zona histórica de Aljezur será palco de diferentes espetáculos: fado, música clássica, performances diversas, dança africana, rock, DJ Set, tasquinhas, petiscos, artesanato, e a possibilidade de visitação aos núcleos museológicos do circuito histórico-cultural e ambiental.

O “circuito” inicia-se no Jardim da Liberdade, junto à ribeira de Aljezur, onde, entre outros, a Banda Filarmónica do Bombeiros Voluntários de Aljezur fará a sua atuação. Os vários momentos musicais, expositivos, de performances, percorrem toda a zona histórica até ao castelo, com início pelas 16h00, altura do enceramento ao trânsito nesta zona da vila. A entrada será gratuita.

Junto ao castelo, símbolo maior de Aljezur, será realizado um concerto intimista de Miguel Gameiro. No final da noite, Dillz fará as delícias dos mais novos e mais desinibidos para uns passos de dança ao som de DJ Wilson Honrando, que farão um espetáculo de som, luz e bailarinos.

As festas terão continuidade no dia 29 e, logo pela manhã, será recriado o tradicional banho de 29, na praia de Odeceixe, por volta das 10h00, acompanhado da devida animação musical, com a presença de um grupo de música, Funkarmónica.

Pelas 17h30, terá início a mega sardinhada e a animação musical no Espaço Multiusos de Aljezur. Pelas 20h00 terão início os espetáculos musicais a cargo do grupo Kapittal e, pelas 22h00, o espetáculo musical com Cuca Roseta.

A organização é da responsabilidade da Câmara Municipal de Aljezur e conta com a colaboração dos Serviços Sociais da Autárquica, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, da Associação de Defesa do Património, Histórico de Aljezur, da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, da Associação Cosa Nostra, assim como da Associação Tertúlia, e da Junta de Freguesia de Aljezur.

JA