Algarve tem falta de praias legalizadas de nudismo

Há 15 anos nascia o Clube Naturista do Algarve (CNA) para defender a prática de tirar a roupa. A sua maior conquista foi a aprovação da nova lei do naturismo, em 2010, que veio facilitar a legalização de mais praias naturistas. Porém, o presidente do CNA lamenta que, apesar de diversas tentativas para legalizar vários espaços na região, continuam a existir apenas três praias oficiais onde as roupas não são permitidas. “Quem fica a perder é o Algarve”, avisa Álvaro Campos

A prática do naturismo é legalmente aceite desde 1994, mas só dezasseis anos depois, em 2010, é que foi aprovado o regime da criação dos espaços de naturismo. Esta nova lei foi aprovada há oito anos pela Assembleia da República, muito por culpa dos esforços feitos nesse sentido pelo Clube Naturista do Algarve (CNA), fundado em julho de 2003, precisamente para legalizar mais praias nudistas.

Entre outras alterações, esta lei reduziu de 1500 para 750 metros a existência de praias nudistas em relação às edificações e veio permitir a criação de mais de uma zona naturista por concelho.

No entanto, “muito pouco ou nada mudou desde então”, lamenta o presidente do CNA. Em declarações esta semana ao JORNAL DO ALGARVE, Álvaro Campos frisa que, “apesar de diversas tentativas para legalizar mais espaços na região, continuam a existir apenas três praias oficiais de naturismo”, nomeadamente a Praia do Homem Nu, no município de Tavira (também conhecida por Praia do Barril), a Praia de Odeceixe Sul (Adegas), no município de Aljezur, e a Praia da Ilha Deserta, no município de Faro. Mas faz-se nudismo em muitas mais…

Nuno Couto|Jornal do Algarve