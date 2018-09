Algarve marca presença na Festa do Avante

Connect on Linked in

O Algarve vai marcar presença na Festa do Avante, com data marcada para 7, 8 e 9 de setembro, no concelho do Seixal, através de um espaço próprio, onde estarão presentes os produtos do mar e da serra algarvia, o artesanato da região, bem como exposições sobre a situação do Algarve.

Destaque, ainda, para uma homenagem por ocasião do centenário do nascimento do silvense José Vitoriano, destacado construtor do PCP.

Nos vários palcos existentes, destaca-se a presença de dois grupos regionais, os Trovas Campestres e os Berra Pau, a presença de No Relation, e, no palco 25 de Abril, de Victor Bacalhau, destacado músico algarvio.

Esta iniciativa político cultural é promovida pelo Partido Comunista Português e inclui dezenas de espetáculos.

JA