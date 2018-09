Alcoutim prepara três dias de festa até ao nascer do sol

Connect on Linked in

Diogo Piçarra, Fernando Daniel e Badoxa serão os cabeça de cartaz do programa da festa anual e Dia do Município, que este ano decorre entre 14 e 16 de setembro. A animação volta a prolongar-se durante as três noites, com a discoteca no cais, até ao nascer do sol

As tradicionais Festas de Alcoutim reúnem anualmente milhares de pessoas, entre portugueses e espanhóis, e a edição deste ano vai decorrer entre os próximos dias 14 e 16 de setembro, com um programa que volta a prometer muita animação para todos e para todas as idades.

Trata-se da maior festa do concelho de Alcoutim e um evento que é ponto de encontro quase obrigatório, principalmente durante a noite, para os jovens dos municípios do Baixo Guadiana, de ambos os lados da fronteira.

Nesta 67ª edição, organizada pelo município de Alcoutim e união de freguesias de Alcoutim-Pereiro, as Festas de Alcoutim têm como cabeças de cartaz, em termos de animação musical, Badoxa (14 de setembro), Fernando Daniel (15) e o cantor algarvio Diogo Piçarra (16).

O arranque das festas acontece na manhã de sexta-feira (14 de setembro), com a habitual sessão solene do Dia do Município (10h00), seguida de uma arruada. A animação noturna começa com um baile a cargo de Ganda Banda (22h00), seguindo-se o concerto de Badoxa (meia-noite) e fogo de artifício (01h15). A Ganda Banda prossegue depois o baile a partir da 01h30 da madrugada. A música prolonga-se depois durante toda a madrugada, a partir das 04h00, com a já tradicional discoteca no cais, que neste primeiro dia será animada por DJ Zinco. Às 08h00 da manhã haverá cacau no rio para celebrar o nascer do sol e começar a recuperar forças para a noite seguinte.

Bailes e música de discoteca ao longo da madrugada

No sábado (15), realiza-se o habitual jogo de futebol que colocará frente a frente jogadores de Alcoutim e da localidade espanhola de Sanlúcar do Guadiana (17h00). À mesma hora começa a animação de rua com Zé Que Fumas. Às 18h00 haverá concerto na Praça da República com “Los Rebujitos”. Tal como na noite anterior, o baile com a Ganda Banda começa às 22h00 e será interrompido à meia-noite para que Fernando Daniel suba ao palco. O fogo de artifício regressa pouco depois da 01h00, mas desta vez acompanhado por música. Depois, entre a 01h30 e as 04h00 da madrugada volta o baile com a Ganda Banda. Nesta segunda noite, a música da discoteca no cais será da responsabilidade de DJ Souza, que estará em palco até ao nascer do sol, hora de tomar o cacau quente.

Para a manhã de domingo, último dia das festas (16), está agendada a sexta edição da prova de ciclismo integrada no III Troféu do Algarve (de ciclismo para todos), que começa às 08h30.

A tarde ficará marcada por três atividades tradicionais no rio Guadiana: a travessia a nado (15h45), a apanha do pato (16h40) e o pau de cebo (17h00). A animação de rua começa às 17h00 e às 18h00 atuam várias tunas académicas na Praça da República.

A partir das 22h00 a animação estará centrada no cais da vila, com o terceiro baile das festas animado pela Ganda Banda (regressa às 00h30), o concerto de Diogo Piçarra (23h00), o fogo de artifício (pouco depois da meia-noite) e a discoteca no cais, com DJ Lady F e que nesta última noite arranca logo às 02h00. O cacau no rio será servido mais cedo, a partir das 06h00 da manhã.

JA