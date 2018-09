Alcoutim fixa impostos no mínimo para travar despovoamento

Connect on Linked in

A Câmara de Alcoutim decretou na semana passada que vai prescindir novamente dos 5% a que tem direito no IRS dos contribuintes do município e vai cobrar a taxa mínima (0,3%) do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para travar o despovoamento do concelho.

“Estas medidas, apesar de se traduzirem numa diminuição das receitas municipais, obrigando, portanto, a um esforço adicional da autarquia, permitem aliviar a carga fiscal dos residentes no concelho, constituindo assim um estímulo à manutenção e atração de novos residentes”, adianta a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, sublinha que, “conjugado com o programa de incentivo à natalidade, que apoia as famílias com cinco mil euros por cada criança nascida no concelho, a redução da taxa de IMI para as famílias com filhos é mais um fator de diferenciação positiva do município, potenciador de atração e fixação de residentes e incentivador do aumento da população no nosso concelho”…

NC|JA