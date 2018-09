Alcoutim dirige o futuro do combate à desertificação

Print This Post

O concelho de Alcoutim vai estar na linha da frente no estudo e definição de soluções mais ajustadas às “reais necessidades” do combate à desertificação. O município foi nomeado para a presidência do Centro de Competências na Luta contra a Desertificação (CCDesert), que junta o Governo e mais de 30 instituições

O concelho de Alcoutim é um dos melhores exemplos do que está a acontecer no interior do país, pois foi um dos concelhos que mais perdeu população nesta última década.

Em 1950, a população deste concelho algarvio ultrapassava os 10 mil habitantes. No entanto, desde a década de 60 e até aos nossos dias, Alcoutim perdeu aproximadamente dois terços da sua população. E o pior é que as perspetivas futuras reforçam a tendência para o despovoamento.

No que diz respeito à evolução da população por freguesias, constata-se que todas elas perderam habitantes entre os períodos censitários (1991, 2001 e 2011), sendo que, só entre 2001 e 2011, o concelho perdeu 23,2 por cento da sua população. Ou seja, dos 3.770 habitantes que existiam há uma década, hoje em dia restam apenas 2.482 pessoas. Estes números fazem de Alcoutim o município que perdeu em média mais população neste período em todo o país!

Face a esta situação dramática, que atinge muitas outras zonas da serra algarvia e do interior do país, o Governo e 36 instituições (entre universidades, municípios, empresas e organismos públicos e associações de produtores e de desenvolvimento local) decidiram criar um centro para estudar e procurar soluções de combate à desertificação.

Trata-se do Centro de Competências na Luta contra a Desertificação (CCDesert), que está sediado no concelho de Alcoutim (espaço multiusos), que, como anfitrião, assegura o apoio logístico e administrativo, mas tem competências de âmbito nacional…

Nuno Couto|Jornal do Algarve