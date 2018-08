Albufeira: Mais um “não” à exploração de petróleo e gás no Algarve

Print This Post

A assembleia municipal de Albufeira aprovou recentemente, por maioria, uma moção intitulada “Não à Exploração de Petróleo na Costa Vicentina e Algarve”. A proposta foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada com a abstenção do representante da CDU.

Miguel Pinheiro, deputado municipal do BE Albufeira, considera que “prosseguir para a exploração de hidrocarbonetos, petróleo e gás, é prosseguir para a possibilidade de um eventual acidente ambiental, com perdas materiais e imateriais irreversíveis para o setor público e privado, constituindo-se como uma gravíssima ameaça para um território cujos valores naturais são a principal razão da sua potencialidade turística e piscatória e por isso o suporte da sua economia”.

Desta forma, a iniciativa aprovada será entregue ao Governo com a recomendação de que este cesse o contrato com o consórcio Eni/Galp, e aposte nas energias limpas e renováveis, seguindo as linhas orientadoras a nível nacional e da Europa que prevêem uma transição energética para uma economia sem emissões de CO2.

A iniciativa recomenda também que os municípios algarvios, através da AMAL, e conjuntamente com todas as associações ambientalistas e movimentos cívicos, procedam à marcação de uma grande manifestação de acção e repúdio contra a intenção do governo manter a decisão de exploração de petróleo na costa algarvia.

JA