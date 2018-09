Albufeira: Exposição “abre os olhos” permite tocar nos quadros

Connect on Linked in

A galeria de arte Pintor Samora Barros, no centro de Albufeira, está a acolher, até 26 de setembro, a exposição “asíuL – abre os olhos”, de Luísa Soares, uma mostra que convida a descobrir as obras através do toque.

A artista, residente em Albufeira, refere que as ideias para esta exposição foram surgindo de acordo com o seu estado de espírito. “Dia após dia inspirei-me em mim e nos outros, as minhas preocupações, medos ou interesses e transpus-los para as telas. Assim, existe uma grande diversidade de temas, como por exemplo, natureza, espiritualidade, humanidade. Por esta razão achei interessante a presença de um crucigrama de forma a interligar todos os temas e sobretudo criar uma interação entre as pessoas e a exposição”, explica a artista.

Luísa Soares sublinha ainda que, “no decorrer do processo artístico, surgiu a ideia de integrar ao estético das obras que a compõem, um toque de humanidade, solidariedade e integração de uma minoria muitas vezes esquecida”. Tratam-se dos cegos ou, politicamente falando, “pessoas invisuais”. Para o efeito, é utilizado o braille e técnicas de relevo, convidando os visitantes a descobrirem as obras através do toque, para que sintam as formas, as texturas e tudo o que o quadro representa, sem qualquer entrave à criatividade e imaginação.

Para além do objetivo de incluir uma minoria social, a mostra pretende também sensibilizar e “abrir os olhos” aos que não sofrem daquilo que é não ver. Para ver, de segunda a sábado, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 (encerra aos domingos e feriados).

