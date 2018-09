Águas do Algarve investe 4 milhões no sistema de saneamento em Faro e Olhão

Connect on Linked in

A empresa Águas do Algarve anunciou esta semana que vai arrancar com um novo investimento nos concelhos de Faro e Olhão, no valor aproximado de quatro milhões de euros.

Nesse âmbito, adjudicou no passado dia 30 de agosto a empreitada de reabilitação das Estações Elevatórias de Águas Residuais (EEAR) de Faro e de Olhão.

Estas estações elevatórias de águas residuais a reabilitar foram integradas no Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve, sendo que as infraestruturas situadas no concelho de Faro entraram em funcionamento no ano de 1999 e as infraestruturas situadas no concelho de Olhão iniciaram a sua atividade no ano de 1991.

“Após duas décadas de funcionamento, quer pelas deficiências existentes, quer pelo avançado estado de degradação que atualmente se constata e que é comum às sete estações elevatórias de águas residuais, torna-se necessário proceder-se as intervenções preconizadas no projeto de reabilitação das EEAR de Faro e de Olhão”, adianta a empresa responsável pelo abastecimento de água e pela rede de saneamento na região…

JA