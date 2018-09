Ação de voluntariado dá nova cara a escola de Loulé

Connect on Linked in

Mais de 60 pessoas, sobretudo colaboradores e parceiros da fábrica da Cimpor de Loulé, ajudaram no passado sábado a melhorar as instalações da escola primária EB1/JI Gilvrasino, no Parragil, concelho de Loulé.

“O espaço de recreio que era em terra foi todo arranjado. Agora, temos um tapete de relva para as crianças brincarem com maior segurança. Os voluntários e os alunos plantaram ainda árvores e ervas aromáticas e também melhoraram e decoraram o espaço exterior”, adianta ao JORNAL DO ALGARVE uma professora daquela escola.

Esta iniciativa integrou a sexta edição do “Dia do Bem Fazer”, uma iniciativa solidária da Cimpor no âmbito da sua responsabilidade social e que visa também promover o voluntariado e o convívio entre as equipas e a comunidade.

De acordo com Luís Fernandes, responsável da Cimpor em Portugal, “o Dia do Bem-Fazer é uma excelente oportunidade para fortalecer o verdadeiro espírito de equipa da Cimpor e de desenvolvimento conjunto, apoiando as comunidades onde estamos presentes. É uma demonstração clara que queremos estar integrados e ajudar as diferentes localidades que nos acolhem. Somos um dos maiores grupos de cimento internacionais e queremos que este mesmo cimento que produzimos ajude a construir um futuro melhor, todos os dias, para todos”.

Nas últimas cinco edições, a Cimpor promoveu a recuperação de 23 instituições, em parceria com 174 entidades com o apoio de 4.070 voluntários.

NC|JA