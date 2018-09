A “corrida mais louca” está de volta à Mexilhoeira Grande

Connect on Linked in

“A mais louca corrida de carrinhos de rolamentos” realiza-se no próximo dia 23 de setembro, às 15h00, na vila da Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão, garante a organização do evento.

Pelo segundo ano consecutivo, um grupo de entusiastas, com a parceria do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM), volta a promover uma prova em que há de tudo menos motores a roncar e onde nem os com mais destreza se livram de alguns despistes e arranhões pelo meio.

A corrida tem lugar na rua principal desta localidade, numa extensão de cerca de 500 metros, e a organização espera repetir o “enorme sucesso” verificado na primeira edição, no ano passado, que contou com 37 carrinhos de rolamentos e cerca de três mil pessoas a assistir e a aplaudir os pilotos que desciam a rua, nos seus bólides artesanais. Já a prova do próximo domingo conta já com 58 carrinhos inscritos e respetivos pilotos que querem reviver a sua infância…

Nuno Couto|Jornal do Algarve