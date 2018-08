Monchique: Carrinhos de rolamentos descem pela serra abaixo no domingo

Connect on Linked in

No próximo domingo, dia 26 de agosto, vai decorrer na descida da Portela das Eiras/Peso, no concelho de Monchique, a V corrida de Carrinhos de Rolamentos do Clube Desportivo e Cultural da Nave.

“Apesar do infortúnio que se abateu sobre Monchique e sua serra, e da desoladora paisagem que agora vemos, a nossa terra não pode baixar os braços. É por isso, que esta direção decidiu realizar a V Corrida de Carrinhos de Rolamentos. Não vamos deixar “morrer” Monchique!”, referem os promotores do evento.

Vai assim ser possível apreciar a criatividade e a habilidade da condução dos concorrentes, bem como as manobras dos carrinhos, onde as curvas e a inclinação de 10% dos 600 metros do traçado vão levar os participantes e aos espetadores a assistir a uma prova com muita adrenalina, garante o clube da Nave.

A prova conta com duas categorias: a categoria sénior, para participantes com idades superiores a 16 anos, e a categoria júnior, para participantes com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

A abertura do secretariado será pelas 11h30 e os treinos entre as 11h30 e as 13h00. A prova tem início às 14h30 e será disputada em duas mangas.

As inscrições poderão ser efetuadas até 24 de agosto, através do email: cdcnave1978@gmail.com, na página do facebook do Clube Desportivo e Cultural da Nave.

Haverá lembranças para todos os participantes, bem como prémio para o carro mais original.

NC|JA