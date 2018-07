Castro Marim: Receitas inovadoras em destaque no Festival Internacional do Caracol

Connect on Linked in

As receitas inovadoras já são uma das imagens de marca do Festival Internacional do Caracol de Castro Marim e a edição deste ano, que se realiza a partir desta sexta-feira e até domingo, não vai fugir à regra, com novos pratos e cozinha portuguesa, espanhola, francesa e marroquina.

Trata-se de um dos festivais gastronómicos mais apreciados do concelho que oferece, ainda, um rico e diversificado programa cultural, a apreciada doçaria regional e, um dos seus maiores encantos, a vista privilegiada sobre o Rio Guadiana e a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de St. António, na Colina do Revelim de Santo António.

Este ano, o festival pretende também alargar-se à vila, convidando os estabelecimentos locais a juntarem-se à iniciativa, destacando este afamado petisco nos seus menus e praticando a mesma tabela de preços do evento.

O certame abre portas na sexta-feira, às 19h00, com animação de rua do grupo “Pardais à Solta”. Segue-se, pelas 20h00, o concerto de Nelson Conceição Trio, com um reportório que vai desde o tango ao corridinho em acordeão. Às 22h00 sobe a palco o flamenco-pop do grupo espanhol “Calle Pureza”.

No sábado, o festival arranca às 18h30 com a animação de rua pelos “Pardais à Solta”. Às 20h00, atuam os marroquinos “Al-Sultan Wal Awtar”. Pelas 21h00 é a vez da dança com o grupo de flamenco de Gracia Diaz. A fechar este dia, acontece o concerto do grupo “Os Quatro & Meia”, um espetáculo de música portuguesa com nova roupagem, ao som de guitarra, contrabaixo, violino, acordeão, bandolim e percussão.

No último dia, domingo, o festival também começa às 18h30, com animação de rua. Segue-se o “Conjunto Memórias de António Mafra”, que recorda um dos maiores nomes da música popular portuguesa. Esta edição do Festival Internacional do Caracol encerra com os “Amantes d’Fado”, pelas 21h30.

“Afirmar Castro Marim como destino dos melhores caracóis do Algarve e potenciar também os produtos locais e tradicionais, bem como a cozinha e a cultura mediterrânicas, são os grandes objetivos” da autarquia com a realização do Festival Internacional do Caracol.

