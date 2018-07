Castro Marim: IP não autoriza rotunda no cruzamento da Praia Verde

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Castro Marim acaba de lamentar a derradeira posição da Infraestruturas de Portugal (IP), quando voltou atrás na autorização dada ao município para criar a rotunda da Praia Verde, com caráter provisório, mas em conformidade com o projeto da IP, na EN 125.

“Depois de múltiplos contactos entre as duas partes e de vários acertos realizados, a IP autorizou a Câmara avançar. Já com todos os compromissos cumpridos e assumidos, com todo o material adquirido, com a contratualização da empreitada, vem agora a IP ‘dar o dito pelo não dito’ e inviabilizar, esta obra provisória, revogando o parecer favorável anteriormente emitido”, explica a autarquia em comunicado enviado às redações.

O Câmara de Castro Marim lamenta esta “mudança súbita” de posição das Infraestruturas de Portugal, que considera “revelar um profundo desrespeito para com o já assumido e um profundo desrespeito para com os algarvios do sotavento, ao continuar o estrangulamento automóvel neste cruzamento, nos meses de verão”.

O Município de Castro Marim responsabiliza ainda o poder central por eventuais acidentes que possam ocorrer naquele perigoso cruzamento.

A autarquia revelou ainda que já contactou o ministro das Obras Pública, para o sensibilizar para a necessidade urgente desta obra provisória, dada a perigosidade deste cruzamento em época alta e para que interfira junto da IP para a revogação da decisão tomada.

