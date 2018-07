Castro Marim aposta em workshops nas praias

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Castro Marim desenvolve nas praias do concelho, durante os meses de julho e agosto, workshops de educação ambiental e de ”Ciência Viva no Verão”, com o objetivo de promover uma maior consciência ecológica junto da comunidade, em particular junto da faixa etária infantil e juvenil.

Os workshops de educação ambiental, desenvolvidos no âmbito do programa Bandeira Azul, arrancaram este fim de semana (na praia de Altura).

A inciciativa começa sempre às 9h30 e com o tema da bandeira Azul “O Mar que respiramos”, incluindo ações diversificadas, que se debruçam sobre duas temáticas distintas: biodiversidade no ambiente marinho e costeiro, bem como resíduos.

As atividades concretizam-se através de 18 ações variadas que consistem em jogos sobre reciclagem e sobre a vida marinha, pintura de camisolas e execução de brinquedos com resíduos como jogos do galo ou jogos de bowling.

O principal objetivo destas atividades é alertar as crianças para a problemática da produção de resíduos, problema este que poderá ser minimizado através da reciclagem, do reaproveitamento de materiais e de deposição seletiva de resíduos.

As atividades da “Ciência Viva no Verão” constituem um convite à descoberta, com ações que exploram diferentes áreas da ciência e da tecnologia. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Centro de Ciência Viva de Tavira e o Município de Castro Marim, que procura enriquecer e diversificar o programa de educação ambiental.

Gratuito, o “Ciência na Praia”, desenvolvido no âmbito do programa “Ciência Viva no Verão em rede 2018”, destina-se a todas as faixas etárias e decorre entre as 9h30 e as 13h00.

Com estas iniciativas, ambas gratuitas, cujo sucesso tem sido confirmado pelo entusiasmo dos participantes edição após edição, a Câmara Municipal de Castro Marim pretende “tornar as praias do concelho num espaço privilegiado não só de lazer, mas também de aprendizagem e de descoberta”.

