Castelo de Loulé palco para música eletrónica e dança acroyoga

Hugo Alves (trompete) e Filipe Santos (dança acrobática) são os protagonistas do projeto Epic Notes, que irá acontecer no próximo sábado, às 21h30, na Alcaidaria do Castelo de Loulé.

Trata-se de um projeto multidisciplinar que conjuga música e dança, sendo uma fusão entre música original, composta em exclusivo para este projeto, usando por base a música eletrónica, mas ao mesmo tempo enraizada no legado histórico nacional de influência árabe/medieval/descobrimentos/popular, que nos faz viajar pelo tempo, numa ponte entre o passado e o futuro.

A improvisação também presente na música liga-se assim à da acroyoga, que trabalha a força e o equilíbrio, fazendo um paralelismo com a força graciosa dos monumentos e toda a energia e o foco realizados para a sua edificação, tendo uma perspetiva cultural de inovação, cativando novos públicos, com interesses e provenientes de setores distintos.

Epic Notes junta duas disciplinas que serão executadas ao vivo com ênfase na improvisação, fruto de uma nova parceria artística: uma modalidade acrobática, desenvolvida inicialmente no século XII, com uma componente de sabedoria milenar do yoga, em conjunto com a música improvisada, experimentada também ela de uma nova forma inovadora apoiada em técnicas eletrónicas.

Este é um projeto eclético que pretende atrair públicos de várias faixas etárias, com o objetivo de proporcionar a oportunidade de ver a vida em novas posturas, sob novos ângulos.

Epic Notes é um projeto da Orquestra de Jazz do Algarve e conta com o apoio e colaboração do Museu Municipal de Loulé /Câmara Municipal de Loulé. É uma iniciativa integrada no DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – programa cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

