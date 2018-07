Cartão vai dar descontos a jovens de Lagos

Connect on Linked in

Chama-se “Cartão de Descontos Jovem Terras do Infante” e destina-se a jovens, residentes ou estudantes no concelho de Lagos, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos. Este projeto – desenvolvido pela associação (A)Garra, com o apoio do núcleo de Lagos da ACRAL (Associação de Comércio Regional do Algarve), da Câmara de Lagos e da junta de freguesia de São Gonçalo de Lagos – tem como objetivo “possibilitar a todos os jovens do concelho e aos alunos das escolas da cidade, preços reduzidos e descontos exclusivos em diferentes lojas e prestadores de serviços, de acordo com os protocolos em vigor celebrados com diversas entidades devidamente convencionadas”.

Segundo os responsáveis, o projeto conta já com cerca de 50 comerciantes parceiros, com diferentes tipos de descontos, mas muitos mais podem ainda juntar-se à rede, nomeadamente nos concelhos da Vila do Bispo e Aljezur.

Além dos preços reduzidos, diversas ações de marketing ou eventos especiais podem ser organizados, de forma a promover os estabelecimentos parceiros e atrair mais clientes, com o objetivo último de dinamizar a cidade.

