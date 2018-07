Carolina Deslandes no “Verão em Tavira”

Connect on Linked in

Carolina Deslandes, considerada uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores portugueses, sobe ao palco do Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, no dia 06 de agosto, pelas 22h00.

Com milhões de visualizações no youtube, Carolina tem trilhado um percurso meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências não apenas no universo digital, como também da música nacional contemporânea.

“Casa”, o seu terceiro disco de originais, foi editado a 20 de abril e entrou, diretamente, para o 1.º lugar do top nacional de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na semana de estreia, este ano. Pertencem a este trabalho os temas “A Vida Toda” (galardoado com o single de ouro e com mais de 7 milhões de visualizações no youtube) e “Avião de Papel” (letra e música de Carolina Deslandes) feat. Rui Veloso que, em apenas dois meses, ultrapassou 3 milhões de visualizações e voou para os tops de venda e streaming nacionais.

Em 2010, Carolina participou, no programa “Ídolos” da SIC. Dois anos depois, “Não é Verdade”, extraído do seu álbum homónimo, seria o primeiro single a chegar às maiores rádios do país. Em 2014, edita “Blossom” e “Mountains” (dueto com Agir) tornou-se um sucesso, contabilizando, até hoje, mais de 11 milhões de visualizações.

