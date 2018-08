Canoagem: Dois títulos para os Castores no nacional de velocidade

Connect on Linked in

Os canoístas algarvios (do Kayak Clube Castores do Arade e do GD de Alcoutim) alcançaram dois títulos nacionais, três segundos lugares e um terceiro no Campeonato Nacional de Velocidade, em canoagem, destinado a jovens entre os 11 e os 16 anos, que decorreu no último fim de semana em Montemor-o-Novo.

O grande destaque vai para a equipa do concelho de Lagoa, com a formação constituída por Iara Bebiano, Maria Wilkinson, Isabella Wilkinson e Leonor Ramos a conquistar o título nacional de iniciados femininos em K4 500 metros, bem como Maria Wilkinson e Isabella Wilkinson a garantirem o primeiro e o segundo lugar, respetivamente, no mesmo escalão mas na prova individual (K4).

Os Castores do Arade conseguiram ainda um terceiro lugar na prova de K4 de 500 metros de infantis com Guilherme Reis, Tomás Vasconcelos, Filipe Libório e Bernardo Verdades.

O GD de Alcoutim trouxe dois segundos lugares, conseguidos por Joana Ramos individualmente (K1 500 metros cadetes femininos) e em equipa com Beatriz Ribeiros (K2 500 metros cadetes femininos).

A segunda e última etapa do Campeonato Nacional de Velocidade, destinada a juniores, seniores e veteranos, disputa-se no próximo fim de semana também em Montemor-o-Velho. Este evento definirá, ainda, a classificação final coletiva.

