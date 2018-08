Caminhada noturna contra o furo liga Lagos e Aljezur

Um grupo da cidade de Lagos juntou 10 empresas de turismo de natureza para a organização de uma caminhada noturna, na noite de 4 para 5 de agosto, entre Bensafrim (concelho de Lagos) e a Carrapateira (concelho de Aljezur), com partida à meia-noite, do mercado municipal de Bensafrim.

A caminhada vai culminar na praia do Amado, na Carrapateira, onde, a cerca 46 quilómetros da costa, está previsto o primeiro furo de prospeção de petróleo e gás, já a partir de 15 de setembro.

Para além das empresas de turismo de natureza, que operam em vários locais do Algarve, como Loulé, Sagres, Monchique, Aljezur e Lagos, a caminhada conta com a parceria da associação Rota Vicentina.

De modo a poder envolver participantes com diferentes níveis de aptidão em caminhada, foram definidas duas etapas distintas: uma entre Bensafrim e a praia do Amado, de 22 quilómetros, com partida de Bensafrim à meia-noite do dia 4; e outra de 2,5 quilómetros, entre o centro da Carrapateira e a praia do Amado, com partida do centro da Carrapateira às 5h00 e chegada prevista à praia às 6h00, onde vai decorrer um evento para “fazer ouvir as vozes de desagrado”, entre outras atividades, contra a exploração de petróleo.

Às 10h00, a organização assegura autocarros gratuitos para transportar os participantes.

