Câmaras algarvias pagam 18 euros diários aos bombeiros

Connect on Linked in

O dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR 2018) mobiliza este ano, na região do Algarve, um total de 885 operacionais dos bombeiros.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), que reúne os 16 presidentes de câmara da região, decidiu, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Federação dos Bombeiros do Algarve (FBA), segundo o qual, “todos os municípios do Algarve comprometem-se a atribuir um complemento diário de 18 euros a 885 bombeiros integrantes do DECIR”.

Assim, cada município do Algarve irá disponibilizar uma verba total de cerca de 29 mil euros, valor que será transferido para a Federação de Bombeiros do Algarve, destinada a comparticipar o pagamento de serviços efetuados pelos bombeiros…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 12 DE JULHO)

NC|JA

Like this: Like Loading...