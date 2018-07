Audioguias desvendam patrimónios de Castro Marim

Connect on Linked in

.

A empresa municipal NovBaesuris, de Castro Marim, acaba de lançar um projeto associado às novas tecnologias que permite ao visitante ficar a conhecer o património da vila através do uso de dispositivos eletrónicos e digitais com recurso à voz (audioguias).

Através destes equipamentos, os visitantes podem aceder a informação relevante sobre a História, património edificado e natureza, na sua própria língua, possibilitando um acesso mais fácil e direto às temáticas apresentadas, libertando-os da leitura de textos e de legendas.

Os audioguias disponibilizam duas dezenas de pontos informativos de interesse acerca do património da vila de Castro Marim, entre os quais o Castelo e o Forte de São Sebastião, ambos monumentos nacionais, assim como do Mercado Local /Posto de Turismo (onde começam as visitas), Salina Félix e a Colina do Revelim de Santo António, onde se encontra o Centro de Interpretação do Território e a Ermida de Santo António.

Estes audioguias estão dosponíveis em português, espanhol, Inglês e francês. Cada locução inclui, ainda, uma discrição do local para que os visitantes cegos ou com reduzida capacidade de visão possam usufruir da experiência na companhia de familiares e amigos. Os visitantes com dificuldades auditivas e utilizadores de aparelhos auditivos, podem ainda usar adaptadores especiais para seu maior conforto. Para o público surdo, a NovBaesuris pretende disponibilizar brevemente uma versão em linguagem gestual.

Segundo Célia Brito, presidente do Conselho de Administração da NovBaesuris, os audioguias “constituem um elemento primordial na política estratégica de desenvolvimento da empresa municipal, que visa a valorização e afirmação dos patrimónios de Castro Marim”. Este projeto “exigiu um tempo de gestação e maturação, acreditando-se que responde positivamente às exigências de um turismo de qualidade e excelência para o Baixo Guadiana”, acrescenta aquela responsável.

Like this: Like Loading...