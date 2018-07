Arte e educação: Loulé dá continuidade a projeto da Fundação Gulbenkian

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Loulé deu início neste mês de julho ao Projeto “AAxEE” que irá decorrer nas escolas secundárias de Loulé e Dr.ª Laura Ayres, em Quarteira, no ano letivo 2018/2019.

Esta iniciativa inspira-se integralmente na prática do “10×10” (projeto do programa “Descobrir” da Fundação Calouste Gulbenkian, no qual Loulé participou com a Escola Secundária Laura Ayres em Quarteira e que se extinguiu na sua quinta edição).

Este projeto envolve professores, artistas e alunos num trabalho de valorização de conteúdos curriculares do 10.º ano do ensino secundário, estimulando o prazer de aprender e a interação de perspetivas, dos saberes e da criatividade. Contribui para que os professores renovem o seu reportório de ferramentas pedagógicas e de estratégias de comunicação em sala de aula.

Candidataram-se uma tripla e uma dupla de professores das Escolas Secundária de Loulé e Laura Ayres de Quarteira. Os trabalhos iniciam já na próxima semana com a Residência Artística, que se realiza de 23 a 28 de julho, na Escola Secundária de Loulé, com a participação dos artistas Aldara Bizarro, Miguel Horta, Miguel Cheta e Sara Martins.

Durante o primeiro período do próximo ano escolar 2018/19, realiza-se a Oficina que consiste na conceção e realização de um projeto pedagógico singular, que aplica e experimenta em sala de aula e no contexto de cada disciplina envolvida, algumas das micropedagogias organizadas no livro “10×10 – ensaios entre a arte e educação”. Os professores e os alunos participam ativamente no processo, acompanhados pelos dois artistas do Concelho, Miguel Cheta (artes plásticas) e Sara Martins (dança), por Dina Mendonça, filósofa que dinamiza as sessões de pensamento e por uma avaliadora, Judith Silva Pereira que segue todo o projeto.

O trabalho culmina com a realização das “Aulas Públicas”, que se apresentam no dia 16 de fevereiro, no Cine-Teatro Louletano, onde artistas, professores e respetivos alunos, partilham o processo desenvolvido com a comunidade educativa – professores, artistas, educadores, investigadores e encarregados de educação.

O “AAxEE” assume a formação contínua como uma mais-valia para o contributo de uma educação de qualidade, contemplando a integração do Centro de Formação de Associação de Escolas do Litoral à Serra (CFAE), nas duas ações que irão compor este projeto – Residência e Oficina.

A relação com as escolas é regida através da celebração de um protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e cada uma das escolas, por forma a garantir as condições para a concretização do projeto nos respetivos estabelecimentos de ensino.

