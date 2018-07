Ana Bacalhau junta-se à Orquestra Clássica do Sul em Quarteira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

.

No próximo dia 11 de agosto, pelas 22h00, o Calçadão de Quarteira recebe mais um concerto imprevisível que irá juntar no mesmo palco a cantora Ana Bacalhau, da banda Deolinda e agora num projeto a solo, e a Orquestra Clássica do Sul.

Ana Bacalhau lançou o primeiro álbum a solo, “Nome Próprio”, em 2017. Para celebrar o verão, sobe ao palco com a Orquestra Clássica do Sul, para um espetáculo inédito, ao qual os muitos turistas que se encontram em Quarteira nesta altura do ano vão ter a oportunidade de assistir.

Acompanhada pela orquestra dirigida pelo maestro titular Rui Pinheiro, a cantora irá interpretar temas do seu mais recente trabalho, num concerto ao ar livre, com a praia como pano de fundo, que oferece uma nova experiência ao público, mediante a fusão de géneros musicais distintos num único espetáculo.

Este espetáculo faz parte do programa do Loulé Summer 2018. A entrada é livre.

Recorde-se que, em anos anteriores, a Orquestra Clássica do Sul já proporcionou momentos inesquecíveis neste mesmo palco ao lado dos fadistas Camané e Kátia Guerreiro.

Like this: Like Loading...