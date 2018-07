“Algarve possui condições ótimas para a produção biológica”, defende PCP

Connect on Linked in

Miguel Viegas, deputado do PCP no Parlamento Europeu, esteve no passado fim de semana nos concelhos de Silves e Portimão, onde contactou com vários produtores de agricultura biológica. O Parlamento Europeu aprovou recentemente um novo regulamento de produção biológico que contou com o contributo do deputado comunista que é membro da comissão parlamentar de agricultura e desenvolvimento rural do Parlamento Europeu.

“A região do Algarve possui condições ótimas para a produção biológica. Por outro lado, e tendo em conta a falta de oferta, importam-se diariamente enormes quantidades de produtos biológicos. Ou seja, temos aqui grandes potencialidades para o desenvolvimento desta atividade, que poderia crescer muito mais se houvessem políticas adequadas por parte do governo e do ministério da agricultura”, frisa Miguel Viegas.

Por outro lado, o deputado lamenta a falta de técnicos especializados ao nível da direção regional que estimulem a instalação de jovens agricultores, assim como a falta de verbas e de “uma grande campanha de sensibilização da população para os benefícios do consumo de produtos biológicos, não só para a saúde humana mas também para o meio ambiente”.

NC|JA

