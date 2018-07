Alcoutim: Câmara atribui apoios a crianças e jovens

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, esta semana, em reunião do executivo, a abertura de concurso público para as candidaturas às Bolsas de Estudo “Dr. João Dias” referentes ao ano letivo 2018/2019.

Estas bolsas destinam-se aos alunos residentes no concelho que frequentam cursos do ensino superior, licenciatura ou mestrado, em estabelecimentos públicos ou privados.

A autarquia abre, no mês de outubro, o período de candidaturas ao concurso de atribuição de 35 bolsas. As bolsas têm um valor mensal de 100 euros e serão atribuídas durante um período de dez meses.

Ainda no âmbito da sua politica de educação e ação social escolar a Câmara deliberou a atribuição de apoios relativos a alimentação e auxílios económicos quer individuais quer coletivos.

Assim, no que respeita à alimentação o município irá pagar o almoço a todas as crianças a frequentar o berçário, creche, pré-escolar, ATL, 1º, 2º e 3º ciclos nas escolas e infantários do concelho. O pagamento dos almoços às crianças que frequentam o berçário, creche, pré-escolar e ATL no Concelho de Alcoutim prolonga-se aos períodos de férias letivas, já às crianças do 1º, 2º e 3º ciclos será pago o valor não comparticipado pelo Ministério da Educação.

Relativamente aos auxílios económicos a titulo individual serão atribuídos auxílios no valor de 60 euros, a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos; no valor de 70 euros, a todos os alunos que frequentem o ensino secundário e ensino profissional; e no valor de 300 euros, a todos os alunos que frequentem um CET (curso de Especialização Tecnológica) ou um CTSP (Curso Técnico Superior Profissional).

A título coletivo será atribuído um auxílio económico para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, no valor de 1.000 euros.

No que concerne à rede de transportes escolares, o executivo deliberou transportar gratuitamente todas as crianças do 1º, 2º e 3º ciclos e suportar a totalidade do valor dos passes dos alunos a frequentar o ensino secundário e ensino profissional, desde que previamente requeridos.

“A Autarquia tem vindo a apoiar as crianças e jovens do concelho no seu percurso educativo, criando ferramentas que promovem a igualdade de oportunidades e o combate à pobreza no território”, refere o presidente da Câmara Municipal, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

