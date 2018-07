Albufeira incentiva “o gosto pelo risco” nos jovens

Connect on Linked in

O município de Albufeira implementou, pelo terceiro ano consecutivo, o programa “Aprender a Empreender”, nos três agrupamentos de escolas do concelho.

Trata-se de uma iniciativa da responsabilidade da associação Junior Achievment Portugal (JA), a que a autarquia se associou através da formalização de um protocolo de cooperação, que tem por objetivo “desenvolver nos jovens (dos seis aos 30 anos) a sua capacidade empreendedora, o gosto pelo risco, a criatividade e a inovação”.

O programa integrou 19 sessões de 50 minutos, divididas por três temáticas distintas de acordo com o grau de ensino: “A Comunidade” (1º ciclo), “A Europa e Eu” (2º ciclo) e “Economia para o Sucesso” (3º ciclo).

No total, a iniciativa envolveu 81 alunos, seis turmas, seis professores e seis voluntários, bem como funcionários de diferentes unidades orgânicas da Câmara Municipal de Albufeira.

A JA Portugal “inspira e prepara crianças e jovens para terem sucesso numa economia global através de experiências transformadoras com base em três pilares fundamentais: Cidadania e Literacia Financeira, Educação para o Empreendedorismo e Competências para a empregabilidade”.

Os alunos estão no centro da estratégia e da metodologia utilizada – aprendem fazendo, cometem erros, no ambiente protegido da escola, com o apoio de voluntários ligados ao mundo do trabalho e do professor. “Desenvolvem competências na área da liderança, tomada de decisões, resistência ao fracasso, trabalho em equipa, técnicas de apresentação e comunicação oral”, referem os coordenadores do programa.

JA

Like this: Like Loading...