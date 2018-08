Ala dos Namorados celebra 25 anos com espetáculo em Loulé

Connect on Linked in

O espetáculo oficial da celebração dos 25 anos de música da Ala dos Namorados acontece este sábado, 04 de agosto, no Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco, em Loulé.

Os bilhetes, que estão à venda desde terça-feira, podem ser adquiridos no Cine-Teatro Louletano, das 10h00 às 18h00. No dia do concerto, a venda de bilhetes acontece a partir das 10h00, numa bilheteira instalada no Parque Municipal de Loulé, junto ao local do evento.

Recorde-se que os bilhetes têm um preço único de 15 euros e já estavam à venda no comércio de Loulé.

