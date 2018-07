Abolição de portagens chumbada no Parlamento

Connect on Linked in

As propostas apresentadas por Bloco de Esquerda e PCP para a abolição de portagens na Via do Infante foram chumbadas esta quarta-feira na Assembleia da República, durante o último plenário da sessão legislativa.

A iniciativa parlamentar de bloquistas e comunistas teve os votos contra da maioria dos deputados do PS e do PSD e a abstenção do CDS-PP. As restantes forças políticas votaram a favor. Refira-se que os deputados socialistas eleitos pelo Algarve votaram a favor, enquanto os do PSD e a deputada do CDS abstiveram-se.

Para o BE, a posição assumida pelos deputados eleitos pelo Algarve “não altera o essencial”, já que “o projeto foi reprovado e as portagens continuam a manter-se no Algarve”.

“Como sabem que as portagens não serão eliminadas, devido à posição dos seus partidos, procuram ficar bem na fotografia e voltar a enganar os algarvios. O que, no fundo, não passa de pura hipocrisia e de batota política”, consideram os bloquistas.

