A Alfândega, imagem da soberania portuguesa

Fixado o território europeu de Portugal, a conquista do Algarve acabou por servir de trampolim para a criação de um Império consolidado a poente com a formação do Brasil e sua delimitação pelos Rios Prata, Uruguai e Amazonas. É o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve.

A conflitualidade com Espanha é marcada pelo estabelecimento vigilante de um rosário de cidades novas, utilizando-se o urbanismo como marcação de território e afirmação de poder. A Guerra dos Sete Anos e a política pombalina de reorientação económica não permitem que Portugal mantenha uma situação de neutralidade face às guerras europeias, o que conduz à violação das nossas fronteiras a leste em 1762. A partir de então, mau grado alguns episódios de paz, os pontos de fricção entre Espanha e Portugal alertam o Marquês de Pombal para a importância geo estratégica e ao mesmo tempo económica do Algarve. É neste contexto que Pombal menciona «este pequeno e útil Reino que o iluminado e judicioso Marechal General Conde Reinante de Shoenburg Lippe definiu por um pedaço de paraíso terrestre».

As suas potencialidades pesqueiras há muito que eram aproveitadas por um colónia catalã numerosa e operante, que havia transformado as praias de Monte Gordo numa verdadeira colónia, onde até o castelhano e o peso eram a língua e a moeda correntes. A partir desta situação, a conflitualidade latente entre Portugal e Espanha transfere-se de modo decisivo para o campo económico, aproveitando o governo português o ensejo para iniciar um processo de profunda transformação da região algarvia, significativamente apelidado de «Restauração do Reino do Algarve».

É nesta conjuntura que se procede à edificação de Vila Real de Santo António junto à foz do Guadiana, fronteira oriental do Reino Unido, manifestando esta nova «vila regular» não só a ideologia do poder iluminista, como a concretização de uma acção contra a Espanha.

A primeira marca desta nova situação é uma política de sigilo para, com o efeito de surpresa, colocar os espanhóis perante o facto consumado.

A rapidez e eficácia do processo de fundação da nova vila manifesta-se na cronologia apertada dos gestos políticos. Assim, em 17 de Dezembro de 1773 um Carta Régia ordena ao Governador do Algarve que construa uma «vila regular» e no dia 30 do mesmo mês outra estabelece a sua localização no sítio do Barranco. No entanto, os verdadeiros desígnios de Pombal só foram desvendados quando em 27 de Janeiro se-guinte envia a planta geral, com os principais planos de pormenor, pronta a construir, com a justificação de que «sendo preciso adiantar este estabelecimento… e havendo em Lisboa hoje os mais peritos Arquitectos Civis, que têm formado as obras públicas, S. Magestade refletio que não podia haver entre os oficiais engenheiros do Algarve se desenhou aqui a nova Fundação da mesma vila». A primeira pedra é lançada a 17 de Março, sendo esta a data do início da construção, tendo logo em 6 de Agosto sido inaugurado o primeiro edifício da cidade: a nova Alfândega com a colocação das Armas Reais no seu portal. Este gesto, sublinhado com grandes festividades, assinala o fim da primeira fase de construção, considerando-se a vila «politicamente» edificada. E quando a 13 de Maio (dia dos anos do Marquês) de 1776 é inaugurado o obelisco e oficialmente toda a vila, é à data do descobrimento do escudo de Portugal na Alfândega que faz referência a inscrição laudatória que, ainda hoje, proclama «urbi et orbi» que Vila Real foi edificada em cinco meses. Isto porque a inauguração agora concretizada assume a primeira inauguração do dia 6 de Agosto de 1774, colhendo de surpresa os espanhóis e colocando-os perante o facto consumado.

É isso que fica expresso na estrutura da nova urbe, como fronteira frente a Espanha, concebida para ser vista do rio e da outra margem.

A «fachada» de Vila Real define uma morfologia de impacte com uma composição que evoca uma imensa fachada de palácio. Os torreões, que delimitam a norte e a sul o perímetro urbano, são seus guardiões simbolicamente alteados e avançados face à linha dos edifícios das Sociedades de pescarias. O elemento central – Alfândega – a primeira casa da primeira linha, com morfologia semelhante aos torreões mas onde se destaca o grande portal armoriado e único elemento singular e portanto não repetido de toda a arquitectura da vila e que significa com evidente preocupação retórica «a porta de entrada da cidade». Enquadrado por duas pilastras iguais às que formam todos os quarteirões de casas de 1.º andar, mas únicas com função de delimitação. O telhado duplo, elevando-se acima dos telhados vizinhos, com uma mansarda maior que os destes. Imediatamente abaixo do beiral, um óculo de forma ovoide e recorte barroco sobrepõe-se à porta, mais larga do que todas as portas dos edifícios civis, com verga arredondada e rematada por frontão rectilíneo aberto e saliente, ficando entre estes e a verga as já mencionadas Armas Reais. As portadas de madeira são almofadadas, com três batentes e uma bandeira fixa ornada com motivos marinhos.

O edifício, muito bem conservado, compõe-se de dois corpos distintos separados por pequeno pátio: um de menor área correspondendo à fachada descrita, desdobra-se em três pisos; outro de área maior marcado por duas filas longitudinais de três arcos cada, de expressiva monumentalidade, desenvolve-se até à rua de trás. O tardoz da Alfândega encontra-se vis a vis com a arcaria do mercado reconstruído em articulação com a Casa da Câmara, cujo edifício integra.

É fácil agora entender que Vila Real de Santo António não possui uma rua que em perspectiva linear conduza a edifício de prestígio, como no urbanismo barroco. A porta de entrada é a porta da Alfândega onde se inicia uma rua meramente virtual, um «eixo do poder» que passando pelo mercado, câmara, obelisco e quartel (actualmente centro cultural) divide a cidade em duas metades iguais e simétricas. O arranque deste eixo era marcado a partir do rio por um cais, a «ponte da Alfândega», ladeada por dois marcos em forma de obelisco.

A consciência contemporânea desta realidade urbanística e patrimonial foi manifesta quando, querendo homenagear o seu fundador, a estátua do Marquês de Pombal da autoria de João Cutileiro foi colocada face à Alfândega.

Ainda na noite de 13 de Maio de 2015, as festas da Vila fecharam com a apresentação de um vídeo de grande qualidade e efeito, da autoria de um jovem vilarealense, projectado na fachada da Alfândega.

Este edifício, património do Estado Português cedido à Câmara Municipal, representa, portanto, a vila na sua totalidade face a Espanha ou, genericamente, face ao estrangeiro. Resume e assume a urbe enquanto afirmação da soberania portuguesa representada nas Armas Reais, que deveriam ser repostas. Essa missão, obviamente, não pode ser alienada em concessão a estrangeiros, mas utilizada pela Assembleia Municipal em articulação com os Paços do Concelho, como fora prevista no seu processo de reabilitação.

Só assim Vila Real de Santo António poderá mostrar que se assume como cidade do Iluminismo e candidatar-se a aspirar, como é justo, a ser proclamada Património Mundial pela UNESCO.

José Eduardo Horta Correia

Professor Catedrático

