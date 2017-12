Y llego la navidad!!!

Connect on Linked in

El otoño con sus noches tempranas, los primeros fríos se encarga de ajustar los nuevos ritmos y prioridades. Las cerveza frescas pasa a vinos, los zumos veraniegos al chocolate caliente, de verdes ensaladas a caldos humeantes, desaparecen los deseos de azules playas por el del cálido sofá donde se comparte una manta familiar que pueda abrasarnos a todos y compartir un programa de televisión, una película o una conversación.

Los ritmos bajan, quizás sea el momento mas propicio de sentarse todos juntos a la mesa, bajo el cobijo único del dulce hogar. Los abrigos, las bufandas y guantes salen nuevamente del armario, los niños te recuerdan que hay que armarles su arbolito y con ello sus guirnaldas y adornos navideños; se piensa ya en la noche del 24 en compañía de todo los que queremos y en un 31 de felicidad inolvidable. Es que la Navidad nos ilusiona a todos y se encarga naturalmente de unir a la familia incluyendo al que extrañas por estar ausente.

Como siempre será muy buena para algunos, muy escueta para otros, habrá incluso quien no tenga nada que poner a la mesa en estas fechas y del que debiéramos acordarnos todos y ayudar a que esto no fuese así, pues debía haber una Navidad para todos, independientemente de a clase social que como ficha nos ha tocado jugar en este tablero mal repartido.

Con el fin de año se renuevan los votos y resurgen las esperanzas, se confía en tiempos mejores aunque luego sea lo contrario, por lo que debemos proponernos de que la Navidad sirva para que crezcan sueños y esperanzas. Debe ser un momento que este por encima de ricos y pobres, donde todos seamos una familia aceptándonos y perdonando nuestras diferencias. Los comercios debían abrir con la esperanza no de hacerse ricos a costa del que tiene o del que no, sino con la idea de que toda familia pueda tener en esos días que poner en su mesa para que juntos puedan celebrar su Navidad y con ello la ilusión de un futuro mejor.

La Navidad también es el resumen de todo el tiempo transcurrido en un año, de victorias y derrotas, de balance espiritual y material en el que ya no queda otro remedio que aceptar lo que paso, y malo que bueno lo mejor es junto a los tuyos levantar las copas y brindar por estar vivos porque próximos tiempos sean mejores. Mientras, déjate llevar por todas sus ilusiones aparejadas, sus luces, colorines, arbolitos, regalos y fiestas. Es un buen momento para darte un descanso y perdonarte a ti mismo, de recuperar tus fuerzas, decir te quiero a los que hace tiempo no se los dices, llamar a algún amigo olvidado y disfrutar en familia. Al menos yo lo haré, luego tendrás 365 días mas para pasar a tu posición normal y darte cuenta que la vida es más que una simple guirnalda de Navidad.

Erasmo Lazcano Lopez

*Master en Ciencias