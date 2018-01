VRSA: Tertúlia do Baixo Guadiana vai debater “2018: Ano Europeu do Património Cultural”

Connect on Linked in

A primeira Tertúlia do Baixo Guadiana deste ano vai realizar-se no próximo dia 26, a partir das 18h00, mais uma vez na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, e terá como tema “2018: Ano Europeu do Património Cultural”.

A iniciativa é uma organização conjunta do Jornal do Baixo Guadiana, Biblioteca Municipal Vicente Campinas e Centro Europe Direct do Algarve. O objetivo passa por dar mais informação sobre este Ano Europeu e perceber, sob diversos pontos de vista, a importância e a oportunidade do mesmo, para além de mostrar, através da partilha de experiências e projetos, qual o impacto que o património cultural tem na nossa sociedade.

Estão previstas intervenções da diretora regional de Cultura, Alexandra Gonçalves, da comissária do programa cultural “365 Algarve”, Anabela Afonso, e de Ana Paula Lopes, do Centro Europe Direct do Algarve, bem como do fotógrafo Filipe da Palma e de representantes do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIP), de Vila Real de Santo António, e da empresa municipal NovBaesuris, de Castro Marim.

A organização também convidou Carlos Brito, alcoutenejo notável, com diversificado trabalho na área da valorização, preservação e comunicação do património cultural do Baixo Guadiana, que aceitou, mas a sua presença está ainda a aguardar confirmação devido à sua agenda fora do Algarve.