VRSA: Praias voltam a estar acessíveis a portadores de deficiência

Neste verão, todas as praias concessionadas e vigiadas do concelho de Vila Real de Santo António voltam a ser acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

“A valência constitui uma resposta social, proporcionando conforto e segurança aos visitantes com mobilidade reduzida, através da cedência de cadeiras anfíbias”, explica a autarquia.

A este serviço, junta-se a já existente rede de passadeiras adaptadas, rampas e estacionamentos reservados existentes na rede de praias do município “que, em conjunto, permitem a todos os utentes usufruir de um banho de mar ou de um passeio à beira-mar em condições de segurança”, prossegue a edilidade.

Para dar continuidade ao projeto «Praia Acessível» nas zonas balneares de Vila Real de Santo António, a autarquia estabeleceu um protocolo de colaboração com os concessionários das praias de Santo António, Monte Gordo, Manta Rota e Lota.

Assim, os interessados deverão dirigir-se à concessão e solicitar a utilização do serviço, bastando para tal o utente e/ou familiar acompanhante assumir por escrito a responsabilidade pelo manuseamento da cadeira durante o tempo de utilização.

“Este ano, em Monte Gordo, a acessibilidade à praia fica também reforçada com o novo passadiço pedonal, que proporciona o acesso rampeado à praia através de todos os pontos e estacionamentos da Avenida Marginal”, acrescenta a autarquia.

Recorde-se que a praia da Manta Rota foi já distinguida com o primeiro lugar no prémio «Praia + Acessível», tendo a sua requalificação e equipamentos sido considerados um exemplo de boas práticas a ser seguido pelas zonas balneares de todo o país.

Além de acessíveis, todas as praias do município de VRSA contam com Bandeira Azul e foram classificadas pela associação Quercus como tendo «Qualidade de Ouro».