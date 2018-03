VRSA: Mega churrasco muda de local devido às condições climatéricas

Print This Post

O encontro gastronómico “Bar Beer Cue” realiza-se este sábado, dia 10, no pavilhão semicoberto da Escola Secundária de Vila Real de Santo António e não no jardim da Avenida da República, como estava previsto inicialmente pela organização.

O evento vai reunir nove ‘chefs’ de cozinha que irão confecionar carnes com técnicas brasileiras e argentinas que têm ganho popularidade além-fronteiras. Este mega churrasco realiza-se entre as 16h00 e as 22h00 e, além da vertente gastronómica, terá ainda uma forte componente visual, já que utilizará várias técnicas de fogo para confecionar os alimentos.

A entrada no evento terá o valor de 10 euros (5 euros para crianças dos 7 aos 12 anos) e permitirá degustar todos os pratos livremente (bebidas não incluídas). Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos à entrada do recinto ou na receção do Centro Cultural António Aleixo.

A ‘chef’ brasileira Paula Labaki e o vila-realense Samuel Rosa convidam sete colegas internacionais de diversas nacionalidades para preparar uma iniciativa cujo conceito chega pela primeira vez a Portugal.

Paula Labaki é fundadora do Catering Lena Labaki e tem apostado sobretudo na cozinha de autor, utilizando técnicas adquiridas e outras que ela mesma desenvolveu, procurando sempre criar um espetáculo artístico e sensorial. Entre seus clientes há artistas e músicos famosos como o maestro André Rieu, os membros da banda Iron Maiden, Ozzy Osborne, Julio Iglesias e o elenco do Cirque du Soleil.

Já Samuel Rosa é natural de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António, e formou-se na Escola de Hotelaria e Turismo de Faro. Baseado nas suas raízes algarvias, Samuel é um homem apaixonado pela cozinha, a sua e a dos outros, fundindo várias influências nos pratos que idealiza. É chef residente no “Mèm Restaurante”, na localidade de Goldra, Loulé, espaço que se distingue por apostar nos produtos locais e sazonais e numa carta que contém toda a região.