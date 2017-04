VRSA: Interpretar a paisagem com passos contados

Connect on Linked in

Flora do Algarve, plantas medicinais, agricultura, astronomia, sal, artesanato com matérias vegetais e antigos cultos aos mortos são os temas propostos para a edição deste ano do ciclo de passeios organizados pelo CIIP de Cacela

DOMINGOS VIEGAS

O ciclo de passeios pedestres de interpretação da paisagem, “Passos Contados”, está de regresso ao concelho de Vila Real de Santo António para a sua 11.ª edição, que está a decorrer mensalmente, até outubro.

O primeiro, realizado na passada semana, intitulou-se “Conhecer a Flora do Algarve”, e foi orientado pelo arquiteto paisagista Ricardo Canas. Mas vão decorrer mais seis passeios temáticos até outubro, a maioria nas zonas de Cacela Velha e de Santa Rita e um cujo ponto de encontro será na cidade de Vila Real de Santo António.

De acordo com a organização, a cargo da Câmara de VRSA, através do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), esta nova edição “propõe novas experiências de interpretação e descodificação das paisagens culturais, naturais e patrimoniais”. Trata-se de “uma forma diferente e estimulante de conhecer o nosso património, conversando com os orientadores dos percursos e numa relação próxima com a natureza”, sublinha.

O passeio de maio, agendado para o dia 07, será dedicado ao tema “Plantas Medicinais e suas Aplicações na Saúde”, com o naturopata João Beles, realiza-se a partir das 14h30, em Santa Rita, e, além do passeio na natureza, inclui uma oficina de plantas medicinais.

Aliás, os dois passeios seguintes também têm uma oferta complementar (oficina de sementes e degustação de produtos, respetivamente). Trata-se do passeio “Agricultura Mediterrânica: Identidade e Memória”, com a engenheira hortofrutícola Ana Arsénio (a 04 de junho, a partir das 09h30 em Santa Rita) e do passeio “Um Dia na Safra do Sal”, com os produtores de sal Jorge Filipe Raiado e Sandra Madeira e salineiros (a 22 de julho, com ponto de encontro às 17h30 em Vila Real de Santo António).

Para o mês de agosto (dia 26), o CIIPC propõe o passeio noturno “Observando as Estrelas e as Constelações” com os astrónomos Filipe Dias e Ricardo Freitas cujo ponto de encontro será às 21h30 em Santa Rita. E em setembro (dia 24) a proposta é o passeio “Matérias Vegetais e Seus Usos: Alcofas, Vassouras, Vasculhos, Cordas”, com artesãos do Baixo Guadiana e ponto de encontro também em Santa Rita (09h30).

O ciclo deste ano termina no dia 15 de outubro com o passeio “O Culto dos Mortos na Pré e Proto-História”, que será orientado pelos arqueólogos Catarina Oliveira e Nuno Inácio. Os participantes reúnem-se às 09h30 em Santa Rita.

A organização aconselha os participantes a levar merenda, cantil com água, calçado confortável, roupa leve, chapéu e protetor solar, para os passeios diurnos, bem como roupa quente, calçado confortável e lanterna para o passeio noturno.

As inscrições devem ser efetuadas para o CIIPC por telefone (281 952 600) ou e-mail ([email protected] ). A participação em cada passeio tem o custo de 3 euros (mais 2 euros no caso dos passeios de maio e julho, que incluem oficina e degustação).