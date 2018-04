VRSA: Inspiração fotográfica e poética no primeiro livro de Ilídio Estêvão

Connect on Linked in

Obra será apresentada este sábado em Vila Real de Santo António, coincidindo com a inauguração da exposição de fotografia do autor

DOMINGOS VIEGAS

Chama-se “A Mensagem Poética da Fotografia”, é o primeiro livro do vila-realense Ilídio Estêvão e a apresentação acontece este sábado, às 16h00, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António. Ao mesmo tempo será inaugurada a exposição de fotografia “Fotos com Poesia”, do mesmo autor.

A obra, uma edição do autor com 110 páginas, reúne 70 fotografias, essencialmente de temas locais, e 52 poemas. São imagens de Vila Real de Santo António, de Castro Marim, da Ponte Internacional do Guadiana, de natureza ou de atividades profissionais, entre as quais a pesca, captadas pela objetiva de Ilídio Estêvão ao longo de mais de 30 anos. A estas juntam-se outras efetuadas durante as diversas viagens que o autor fez, também, durante estas últimas três décadas.

Mas não se trata de um simples livro de fotografias. Ilídio Estêvão selecionou ainda alguns poemas seus, entre os muitos que foi escrevendo durante os últimos anos e juntou-os às imagens. Assim, cada uma das fotografias é acompanhada por um poema sobre o mesmo tema.

“Os poemas surgiram mais recentemente. Fui escrevendo alguns nos últimos anos e agora decidi juntar a inspiração fotográfica com a inspiração poética. Dedico-me à fotografia, de forma amadora, desde 1988 e achei que tinha chegado o momento de perpetuar isso num livro. Um livro que mostra a forma como eu vejo o mundo que me rodeia através da fotografia e da poesia”, explica o autor.