VRSA: Hotel Guadiana vai chamar-se “Grand Hotel Algarve” e reabrirá em abril ou maio

Empresa que está a fazer a requalificação vai entregar a obra no final de fevereiro. Depois, avança a decoração interior que estará a cargo da empresa que irá explorar o hotel. Será o primeiro hotel de cinco estrelas da cidade de Vila Real de Santo António

DOMINGOS VIEGAS

Ainda não há data marcada oficialmente, mas tudo indica que o renovado Hotel Guadiana vai ser inaugurado no próximo mês de abril ou, o mais tardar, no início de maio, podendo coincidir com a celebração do Dia da Fundação da Cidade (13 de maio), feriado municipal no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).

Questionada pelo Jornal do Algarve, a presidente da Câmara Municipal de VRSA, entidade proprietária do imóvel e que está a realizar as obras de requalificação, também não quis avançar com uma data concreta, mas deixou entender que a inauguração possa acontecer naquele período.

“A empresa que está a realizar os trabalhos entregará a obra no final de fevereiro. Depois, é preciso fazer os arranjos interiores e decoração, ou seja, trabalhos que estarão a cargo da empresa que irá explorar e gerir o hotel. Penso que em abril ou início de maio já possamos ter o primeiro hotel de cinco estrelas da cidade em condições de abrir as portas aos clientes”, referiu Conceição Cabrita…

