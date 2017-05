VRSA: Homenagens, recreações históricas e música no Dia da Fundação da Cidade

Connect on Linked in

.

O feriado municipal de Vila Real de Santo António é já este sábado (13 de maio) e, para celebrar o 243.º aniversário da Fundação da Cidade, a Câmara preparou um programa cultural e musical e a habitual sessão solene, durante a qual serão homenageadas personalidades e entidades.

As celebrações começam, como é tradição, com o hastear da bandeira, às 09h00 junto aos Paços do Concelho. Segue-se a inauguração do projeto “Parque Aventura”, localizado no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Este novo equipamento, situado à entrada da cidade (junto à Estrada da Mata), numa zona de pinhal, a pouco mais de três quilómetros de Monte Gordo, é dedicado ao arborismo e permite quer a prática de atividades radicais, quer a prática desportiva num dos principais espaços verdes do concelho.

Pelas 10h30 tem lugar a Sessão Solene Comemorativa da Fundação de Vila Real de Santo António, no Centro Cultural António Aleixo. Durante a cerimónia, será apresentada a nova identidade gráfica da praia de Monte Gordo e será assinalada a passagem da presidência da Eurocidade do Guadiana (que integra ainda os municípios de Ayamonte e Castro Marim) para o município de Vila Real de Santo António.

Jornal do Algarve vai ser homenageado

Seguem-se as homenagens a personalidades e entidades, entre as quais o Jornal do Algarve que está a celebrar este ano o seu 60.º aniversário.

Entre as personalidades vila-realenses homenageadas encontram-se o ciclista Amaro Antunes, o árbitro Nuno Almeida, o historiador Hugo Cavaco e o historiador e académico Horta Correia.

Será ainda distinguida a escola de dança “Splash”, pela sua representação além-fronteiras, o Lusitano Futebol Clube, por ocasião do seu centenário, o grupo Cantar de Amigos, as forças policiais do concelho, bem como os órgãos de comunicação com sede no município, ou seja, o Jornal do Algarve e a Rádio Guadiana.

Durante a cerimónia serão também entregues diplomas de mérito aos melhores alunos e aos funcionários autárquicos com 18 ou mais anos de serviço.

Futebol, música e teatro

Também no dia da cidade, a partir das 17h00, o Complexo Desportivo da cidade pombalina recebe o torneio de futebol “Amizade Centenário” (que oporá o Lusitano FC, o CD Beja e o Vitória de Setúbal), assim como o torneio de veteranos (que colocará frente a frente o Padel Clube de VRSA e os veteranos do Beira Mar).

Ao serão deste sábado, às 21h30, a Praça Marquês de Pombal será palco de um espetáculo de fado com Elsa Jerónimo, Nádia Catarro e Renato Nené.

Os festejos do dia da cidade encerram às 23h00, com a companhia de teatro II Acto, que irá apresentar “O Incêndio”, uma recriação histórica que recorda o fogo de 1908 ocorrido nos Paços do Concelho.

Cortejo e Feira Histórica

Igualmente no dia 13 de maio, a partir das 18h00, tem início o Cortejo Histórico e Etnográfico, cujo percurso, com início no Arquivo Histórico Municipal, percorrerá as principais ruas de Vila Real de Santo António e terminará na Praça Marquês de Pombal.

A iniciativa aborda quatro séculos de história, com alguns dos mais importantes episódios que marcaram a identidade do concelho, e faz um retrato cronológico desde a fundação da, então, vila até aos nossos dias.

Até domingo, a Praça Marquês de Pombal recebe a Feira Histórica, entre as 10h00 e as 23h00, e recua à Idade das Luzes, com um conjunto de recriações de época e venda de artesanato e produtos típicos. Todas as iniciativas integradas no programa do Dia da Fundação têm entrada livre.