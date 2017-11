VRSA: Festival incentiva o consumo de produtos locais

Print This Post

Depois de passar pelo mercado municipal de Vila Real Real de Santo António, no passado dia 4, o festival AlGharb.Come vai estender-se ao mercado de Vila Nova de Cacela, no próximo dia 18 de novembro, a partir das 10h00.

Este é um projeto que tem como objetivo “mostrar as composições gastronómicas da dieta mediterrânica e reinventar os pratos dos nossos antepassados”.

A iniciativa pretende envolver a comunidade na coprodução para que todos se sintam responsáveis pela construção de um programa que possa oferecer ao turismo a essência do Algarve, presente sobretudo em zonas de baixa densidade populacional.

Para isso, o Algharb.Come inspira-se nas raízes do Baixo Guadiana e da Andaluzia, através de três pilares fundamentais: a cultura, presente no fado e no flamenco; o património, através dos espaços que o acolhem; e a gastronomia típica da região.

Pautado pelo fado e pelo flamenco e sendo guiado pelas composições gastronómicas da dieta mediterrânica, o AlGharb.Come é um festival que alia assim três patrimónios imateriais da humanidade e devolve-lhes uma característica única através do olhar cultural do território do Baixo Guadiana.

Por outro lado, procura o reforço do consumo dos bens locais, aproximando os consumidores dos produtores locais.

Além do apoio do programa 365 Algarve, o projeto promovido pela Associação Juvenil Backup conta com a parceria da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

JA